Noche violenta en Ciudad Obregón: En plena vía pública, ejecutan a chofer de aplicación

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado 17 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones de seguridad en Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en la colonia Colosio, al norte de Ciudad Obregón, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego. Este hecho violento dejó una víctima mortal, la cual permanece en calidad de desconocida.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron la noche de ayer, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Real del Norte y Vicente Mexía, en la colonia ya referida de Ciudad Obregón. En ese punto, vecinos alertaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre una serie de disparos. Ante esto, se activó el Código Rojo.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado en la colonia Colosio.

A la brevedad se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional, quienes confirmaron la presencia de un vehículo tipo sedán, marca BYD, color blanco y modelo reciente, que presentaba múltiples impactos de bala. Junto a la puerta del conductor se encontraba el cuerpo de un hombre, quien de inmediato fue identificado como trabajador de una aplicación de transporte privado.

Vestía pantalón de mezclilla y camiseta blanca. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que atendieron el llamado informaron que esta persona, de identidad desconocida, ya no contaba con signos vitales. El área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal mientras se solicitaba el apoyo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el levantamiento de varios casquillos percutidos de arma corta, presuntamente calibre 9 milímetros (mm).

Tras procesar la escena, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en calidad de no identificado hasta que se realicen las diligencias correspondientes. En tanto, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio.

