Roció a su esposa con gasolina, la quemó y amenazó con lastimar a sus hijos si lo denunciaba

Chihuahua, Chihuahua.- Un hombre identificado como Regulo 'N', de 56 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, por su probable participación en el intento de asesinato de su esposa. Según autoridades de Chihuahua, los hechos ocurrieron el pasado domingo 3 de agosto del 2025, en la localidad del Granizo, sección de Mesa de San Rafael, perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo.

De acuerdo con el informe presentado, el sujeto contaba con una orden de aprehensión luego de que rociara a su pareja sentimental con gasolina y posteriormente le prendiera fuego. Derivado del hecho, la víctima sufrió quemaduras graves en diferentes partes de su cuerpo y trascendió que el agresor la amenazó en múltiples ocasiones con lastimar a sus hijos, en caso de que ella interpusiera una denuncia formal ante las autoridades competentes.

El viernes 15 de agosto, agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Sur efectuaron la detención de Regulo 'N' en las inmediaciones de Guadalupe y Calvo y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia será quien se encargue de formular la imputación, mientras que el individuo permanecerá bajo resguardo a la espera de su proceso.

El comunicado oficial subraya que, conforme a la legislación vigente, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, en cumplimiento del Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales", se puede leer en el comunicado emitido por la Fiscalía.

Asimismo, la dependencia indicó que la captura del hombre fue posible gracias a la labor de los agentes ministeriales, ya que lograron reunir los elementos de prueba necesarios para solicitar y ejecutar la orden de aprehensión. Finalmente se explicó que estas acciones cumplen con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de las mujeres víctimas de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui