Salió a trabajar y no regresó a casa: Reportan desaparición de Lucía Guadalupe en Sonora

Nacozari de García, Sonora.- Este domingo 17 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó el Protocolo Alba tras el reporte de desaparición de Lucía Guadalupe Smith Ramírez, una mujer de 30 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de agosto, en el municipio de Nacozari de García. La instancia emitió un llamado a la población para colaborar en la localización de la fémina.

Según la información proporcionada, Lucía Guadalupe fue vista por última vez cuando salió de su domicilio, ubicado en la colonia Puesta del Sol, con rumbo a su lugar de trabajo. Desde ese momento, familiares y amigos perdieron todo contacto con ella. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla azul, una blusa negra y una camisa de uniforme color rojo, perteneciente a la tienda de conveniencia Oxxo.

Se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula de Protocolo Alba para la búsqueda y pronta localización de Lucía Guadalupe Smith Ramírez, de 30 años de edad. Se le vio por última vez el 15 de agosto de 2025, en Nacozari de García, Sonora. Muchas gracias de antemano por su valioso apoyo", se lee en el comunicado difundido por la Fiscalía.

Para facilitar su identificación, la ficha de búsqueda detalla sus características físicas: es de tez morena, complexión media, mide 1.60 metros y pesa aproximadamente 80 kilos. Su cabello es largo, rizado y de tono rojizo, mientras que sus ojos son grandes y de color café. Además, cuenta con señas particulares que incluyen una herida en el labio inferior y dos tatuajes en su brazo izquierdo: uno en el antebrazo con una cruz junto al nombre "Rubén" y otro en el hombro con la leyenda "prohibido rendirse".

La Fiscalía de Sonora considera que la integridad física de Lucía Guadalupe podría estar en peligro. Se exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda llevar a su paradero a comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía (662) 289 88 00, extensión 15701.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora