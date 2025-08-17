Tienen 22 años: Identifican a víctimas de ataque armado en El Rodeo; no hay menores involucrados, dice FGJES

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un intenso ataque armado tuvo lugar la mañana de este domingo 17 de agosto en la colonia El Rodeo en Ciudad Obregón, en donde murieron dos personas, entre ellas, una mujer. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer información relacionada con los hechos, identificando a las víctimas mortales y asegurando que no hay menores involucrados en la agresión.

En TRIBUNA te contamos que en un principio se dijo que tras el ataque una mujer había muerto y un joven quedó lesionado, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) precisó que ambas víctimas fallecieron. Los hechos ocurrieron en la avenida Herradura, entre las calles Turquesa y Del Ballo, de la colonia El Rodeo.

"No se registraron menores de edad lesionados o fallecidos (como algunas plataformas digitales afirman falsamente), tras un ataque armado en el que perdieron la vida dos personas adultas", señaló la FGJES mediante un boletín informativo. Según lo dado a conocer por las autoridades, sujetos del sexo masculino a bordo de una motocicleta realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego en contra de Alejandra 'N' y Agustín 'N', de 22 años, originario de Chihuahua; resultando ambos con lesiones graves, en donde la mujer falleció en el lugar y, pese a la atención médica, el masculino perdió la vida minutos después. Aunque se menciona que la víctima de sexo femenino es mayor de edad, la FGJES no dio a conocer con exactitud la edad.

A la colonia El Rodeo acudió el Semefo

Por otra parte, se dio a conocer que en el lugar de los hechos fueron asegurados casquillos percutidos calibre 9 milímetros, lo que, para la FGJES, constituye un indicio clave para el desarrollo de las investigaciones. Además, aseguran que los vecinos aseguran haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego; los hechos lo atribuyen a la violencia atribuida a grupos delictivos que operan en la región.

En su comunicado, la FGJES dijo que mantiene actos de investigación y periciales especializados para ubicar y detener a los responsables de este hecho delictivo, "refrendando el compromiso institucional de procurar justicia, esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la ciudadanía sonorense". Cabe señalar que hasta el momento no hay información de presuntos responsables de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui