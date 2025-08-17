Tragedia en Sinaloa: Accidente carretero cobra la vida de dos mujeres y un menor en Mazatlán

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 17 de agosto se registró un trágico accidente sobre la carretera México 15, a la altura de la colonia Mazatlán 1, dejando como saldo dos mujeres y un menor sin vida, además de otro hombre lesionado de gravedad. El percance vial se suscitó en la salida sur de Mazatlán, Sinaloa, y tuvo como protagonistas un vehículo Kia de color blanco, quien se impactó de lleno contra un tráiler que se encontraba estacionado en el acotamiento.

De acuerdo a los primeros reportes policiales, el vehículo en cuestión transitaba de sur a norte cuando, por motivos que aún se desconoce, la conductora perdió el control del volante y se estrelló en la parte trasera de un remolque de caja baja. De manera extraoficial se presume que se pudo deber al exceso de velocidad o a un posible desajuste en una de las llantas, situación que provocó que se saliera del camino.

Del fuerte impacto, el vehículo salió rebotado para quedar atravesado arriba de una banqueta. Las dos mujeres que venían en los asientos delanteros quedaron prensadas y dos jóvenes que viajaban en los asientos traseros salieron proyectados hacia los asientos y el cristal delantero", informó el portal de noticias Línea Directa con respecto a este lamentable hecho.

Equipos de Bomberos Veteranos y El Castillo, así como paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para atender el incidente. Durante la valoración de los involucrados, los socorristas confirmaron que las dos féminas, cuya identidad aún no ha sido confirmada, ya no presentaban signos vitales. Mientras que los dos hombres fueron trasladados a un hospital cercano, en donde uno terminó por perder la vida, así lo informó el medio citado.

Finalmente, agentes de Tránsito y Protección Civil se encargaron de delimitar el perímetro para que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaran las diligencias correspondientes en el área. Gracias al apoyo de Bomberos de Mazatlán se pudo extraer los cuerpos de las víctimas, mismos que fueron llevados hasta el Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se les realizará la autopsia de ley para posteriormente ser entregados a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui