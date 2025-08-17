Tragedia en Yucatán: Choque entre motocicletas deja tres menores y un adulto sin vida

Comparta este artículo

Tekax, Yucatán.- Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, perdieron la vida como resultado de una colisión frontal entre dos motocicletas ocurrida durante la noche del sábado en el municipio de Tekax, al sur del estado de Yucatán. El siniestro tuvo lugar en la carretera que conecta las localidades de López Portillo y Becanchén.

Según los informes de las autoridades, el accidente se registró aproximadamente a las 21:00 horas en el tramo Alfonso Caso –Becanchén, a la altura del ejido López Portillo. Los reportes preliminares indican que las dos motocicletas circulaban en una curva de la vía, un sector caracterizado por su limitada iluminación, cuando impactaron de frente. Se presume que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el suceso.

En uno de los vehículos viajaban dos adolescentes, mientras que en el otro se trasladaban un adulto y un tercer menor. El impacto fue de tal magnitud que tres de los ocupantes fallecieron de manera instantánea en el lugar del accidente. Las víctimas que perdieron la vida en el sitio fueron identificadas como Víctor Manuel Ucán, de 46 años, y los jóvenes L.O.A.B., de 15 años, y J.M.L.M., de 13 años.

Una cuarta persona, también menor de edad, resultó gravemente herida. Paramédicos que acudieron a la escena le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Tekax, donde fue estabilizado. Sin embargo, debido a la severidad de sus lesiones, horas después se confirmó su fallecimiento en el centro médico, elevando la cifra total de víctimas mortales a cuatro.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Tekax y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes resguardaron la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y periciales. La circulación en la carretera permaneció cerrada durante varias horas mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado y la realización de las autopsias de ley.

Fuente: Tribuna