Tras reporte anónimo, Madres Buscadoras de Nogales localizan a un hombre muerto

Nogales, Sonora.- La tarde de este sábado 16 de agosto de 2025, el colectivo Madres Buscadoras de Nogales informó, mediante sus redes sociales, sobre resultados positivos tras una jornada de búsqueda: En un área despoblada situada entre las colonias Colosio y Bellotas localizaron el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. La víctima permanece en calidad de desconocida.

El hallazgo se concretó tras recibir un aviso anónimo que permitió orientar los esfuerzos de búsqueda hacia la zona, según señalaron las activistas. Información compartida por el colectivo señala que la persona localizada vestía un pantalón de mezclilla azul, cinturón negro, camisa verde tipo militar, botas negras y calcetas blancas. Además, llevaba consigo una mochila tirada en el sitio y portaba una cadena con un dije en forma de gorra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Madres Buscadoras encuentran cuerpo en Nogales gracias a una denuncia ciudadana. Foto: Facebook

Entre las características físicas mencionadas se detalló que se trata de un hombre de tez entre blanca y morena, con cabello corto canoso y bigote.El colectivo destacó que, por disposiciones legales, al momento de la localización no fue posible revisar tatuajes ni otras señas particulares que pudieran facilitar una identificación inmediata. Por ello, exhortaron a las familias con personas desaparecidas a acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para corroborar si las características corresponden a su ser querido.

Tras el hallazgo, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual será sometido a análisis forenses para determinar su identidad de manera oficial. La Fiscalía mantendrá el resguardo de la investigación y los estudios correspondientes.

Por otra parte, el colectivo Madres Buscadoras de Nogales agradeció a la persona que, pese al temor, decidió compartir la ubicación de manera confidencial, ya que este tipo de acciones contribuyen a acercar respuestas a familias que llevan años en la incertidumbre: "Agradecemos a esas personas que pierden el miedo y nos hacen llegar este tipo de encuentros que se tienen, acudimos inmediatamente cuando se trata de una información segura y confiable".

Seguimos exhortando a todas los que han visto o conocen diferentes lugares donde se podría encontrar nuestros desaparecidos!!! PIERDAN EL MIEDO TODO ES TOTALMENTE ANÓNIMO !! No buscamos culpable ni quien pague, solo buscamos un lugar donde llorarle a nuestros desaparecidos y encontrar paz en medio de la tormenta !! Dios los bendiga y no se olviden que los buscamos a todos !!", concluyeron las activistas.

Fuente: Tribuna