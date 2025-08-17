Violencia, sin control: Hallan vehículos y cuerpos calcinados en la sierra de Sonora

Comparta este artículo

Sáric, Sonora.- La tarde de este sábado 16 de agosto, corporaciones de distintos niveles de Gobierno en Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la zona serrana del municipio de Sáric, luego de que se reportara el hallazgo de varios vehículos incinerados y restos humanos en un paraje cercano a la frontera con Estados Unidos (EU). Por estos hechos aún no se confirman personas detenidas.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades locales, los hechos se registraron el sábado 16 de agosto de 2025 en predios del cerro del Chile, ubicados entre las comunidades de El Sásabe y Sáric, donde integrantes de Madres Buscadoras realizarán una jornada de rastreo. En ese punto, integrantes las activistas hallaron al menos seis camionetas completamente calcinadas.

Madres Buscadoras reportan hallazgo de cuerpos y vehículos incinerados en la frontera de Sonora. Foto: Facebook

Al interior de los vehículos, se ubicaron dos cuerpos, los cuales ya eran restos óseos dentro de las unidades; aparentemente, fueron consumidos por el fuego. El reporte fue difundido por las propias integrantes del colectivo a través de sus canales oficiales; en este advirtieron que este tipo de hallazgos confirman la gravedad de la violencia que se vive en la zona fronteriza de Sonora, pese a los esfuerzo de las autoridades locales y federales.

Tras conocerse la denuncia, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora (PESP), en coordinación con corporaciones federales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron al sitio con el objetivo de asegurar el área, iniciar las labores de investigación y resguardar la integridad de las personas que participan en la búsqueda de desaparecidos.

Fuentes oficiales informaron que se trabaja en la identificación de los restos humanos y en el levantamiento de indicios que permitan esclarecer lo sucedido. No obstante, la Fiscalía de Sonora no ha emitido un comunicado por este nuevo descubrimiento.

Aunque hasta el momento no se ha precisado la identidad de las víctimas, las autoridades señalaron que se agotarán las líneas de investigación necesarias para esclarecer las circunstancias en que se produjeron estos hechos. Por estos eventos aún no se reportan personas detenidas. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna