Alerta en Culiacán: Comando armado 'levanta' a motociclista en la colonia 10 de Mayo

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Después de que durante el fin de semana se reportó saldo en blanco en Sinaloa, un nuevo hecho violento tuvo lugar al sur de la ciudad de Culiacán, en donde se registró el 'levantón' de un motociclista en las calles de la colonia 10 de Mayo. Una llamada a las líneas de emergencias del 911 alertó a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno, quienes se trasladaron al sector y confirmaron el suceso.

De acuerdo con información proporcionada por el portal Línea Directa, la víctima, cuya identidad por el momento se desconoce, transitaba a bordo de una Italika de color negro con gris al momento de su privación ilegal de la libertad. Alrededor de las 14:20 horas, el sujeto fue interceptado por un grupo armado cuando se desplazaba por la calle Jazmín y la avenida 21 de Marzo. Trascendió que los delincuentes huyeron del sitio en un vehículo Corolla de color azul.

En el lugar quedó abandonada la ligera unidad y testigos de los hechos dieron aviso a las líneas de emergencias del 911, siendo elementos del Ejército Mexicano quienes arribaron a la zona y confirmaron los hechos", explicó el medio anteriormente citado con respecto al desarrollo de los hechos en este caso de violencia ocurrido en la capital sinaloense.

Una vez que se constató el secuestro, el perímetro fue delimitado a la espera de la Dirección General de Investigación Pericial, quien se encargó de cumplir con los trabajos de campo y recabar indicios del sitio. Por su parte, policías investigadores del estado se hicieron cargo de las indagatorias para iniciar la carpeta de investigación. Finalmente, la motocicleta fue retirada por una grúa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y permanecerá resguardada.

Balacera en la central de abastos

En otro hecho registrado durante este día, una agresión armada se registró en el mercado de abastos de Culiacán. Los primeros informes refieren que se trató de un intento de robo en una bodega ubicada entre las calles Del Mezquitillo y Sta. Lucía, hasta donde llegó un sujeto desconocido e hirió a dos hombres con proyectil de arma de fuego. Las víctimas, identificadas como Paúl 'N' y Alexander 'N', tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna Sonora