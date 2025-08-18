Capturan a dos presuntas 'tiradoras' en Hermosillo; llevaban 132 envoltorios de drogas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las labores de vigilancia y prevención del delito en Hermosillo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó este lunes 18 de agosto sobre la detención de dos mujeres en posesión de más de un centenar de envoltorios de presuntas sustancias ilícitas. La acción fue ejecutada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) durante un recorrido el pasado fin de semana.

En el lugar, los agentes interceptaron a quienes fueron identificadas como Yolisa 'N', de 28 años de edad, y Karla 'N', de 33 años. Esto sucedió en la colonia Villa Mercedes, ubicada en la zona poniente de la ciudad. Tras una inspección corporal, se les encontró un total de 132 dosis de narcóticos, de las cuales 56 contenían una hierba verde con las características de la marihuana y el resto se encuentran pendientes de confirmación.

Siguiendo el debido proceso, ambas personas fueron informadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica. La SSP señaló que con esta acción reitera que estos operativos son permanentes y exhorta a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa a la línea anónima 089.

En otro hecho reciente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó en días pasados sobre la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios como estupefacientes y diferentes artículos utilizados para actividades ilícitas, esto como el resultado de un cateo realizado en un inmueble ubicado en la calle Ángel García Aburto, de la colonia Sahuaro, en Hermosillo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo se realizó a través de personal de la la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Gracias a una denuncia anónima, las autoridades lograron capturar a Basilia 'N', de 31 años; y a Víctor Eduardo 'N', de 32, quienes cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo y robo a casa habitación, allanamiento y portación de arma prohibida.

Fuente: Tribuna y SSP Sonora