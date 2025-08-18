Ciudad Obregón: Balacera en la colonia Cajeme desata fuerte operativo de autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un reporte de detonaciones de arma de fuego y presencia de sujetos armados provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón. El aviso fue recibido a través del número de emergencias 911 aproximadamente a las 16:20 horas, de este lunes 18 de agosto, por parte de residentes que informaron haber escuchado diversos disparos en dicha área.

Según los testimonios, los responsables serían varios individuos que se desplazaban a bordo de motocicletas y que efectuaron disparos en las calles Pascual Orozco, entre Sóstenes Rocha y Carmen Serdán. En respuesta, al lugar acudieron unidades de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes aseguraron el perímetro.

Tras una revisión, se confirmó que no había de personas lesionadas, víctimas o daños materiales evidentes en vehículos o inmuebles. Posteriormente, las fuerzas del orden implementaron un operativo de búsqueda en las zonas circundantes con el objetivo de localizar a los individuos descritos, el cual concluyó sin resultados positivos. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen de los hechos reportados.

El lugar donde las autoridades estuvieron presentes

Esto sucede un día después de otra balacera ocurrida en la cercana colonia Beltrones. Durante la tarde de ayer domingo, una persona de sexo masculino murió a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. El suceso tuvo lugar en la vía pública poco después de las 18:20 horas, cuando a la línea de emergencias fue alertada sobre disparos escuchados en las calles Olmo de Agua, entre Avellano y Almendro.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima, identificada de manera extraoficial como Manuel, caminaba por el lugar cuando fue interceptado por al menos un individuo que accionó un arma en su contra, para inmediatamente escapar. En respuesta al llamado, se movilizaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una valoración, determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna