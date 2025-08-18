Código Rojo: Hallan 3 cuerpos en acceso a fraccionamiento privado en Salamanca, Guanajuato

Comparta este artículo

Salamanca, Guanajuato.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Guanajuato y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en el municipio de Salamanca tras el hallazgo de tres cuerpos abandonados en el acceso principal del fraccionamiento Villa Salamanca 400. Por estos hechos ya se abrió una nueva carpeta de investigación; aún no se confirman personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se registraron la noche de ayer, domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, cuando vecinos detectaron la presencia de bultos sospechosos en la entrada del fraccionamiento, ubicado a escasos metros de la carretera federal Salamanca–Celaya.

Ante la llamada al Servicio de Emergencias 911, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Salamanca acudieron al lugar, confirmando que se trataba de restos humanos tirados en esa zona. En el sitio se constató que uno de los cuerpos se encontraba tendido sobre el pavimento, mientras que los otros dos fueron localizados dentro de un tambo metálico, con evidentes signos de violencia.

Versiones preliminares señalan que una de las víctimas aún presentaba signos vitales al momento de ser encontrada; sin embargo, pese a los intentos de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención médica, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. El cadáver quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo oficial en este caso.

La escena fue acordonada de inmediato por las fuerzas de seguridad, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes. La presencia de unidades policiacas y militares se prolongó durante varias horas, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del área de Servicios Periciales realizaban las diligencias correspondientes. El levantamiento de los cuerpos concluyó pasadas las 22:00 horas, cuando fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para iniciar con el proceso de identificación oficial.

