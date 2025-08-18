Conmoción en Guaymas por hombre que se desplomó y falleció en la vía pública

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Esta mañana de lunes 28 de agosto de 2025 se reportó el fallecimiento de una persona en la entrada del fraccionamiento Los Prados, ubicado al norte de Guaymas, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto caminaba por la orilla cuando de pronto se desplomó; algunos testigos, al revisarlo, inicialmente pensaron que se había desmayado, pero pronto se percataron de la gravedad de la situación.

Al parecer, los presentes se comunicaron de inmediato con el número de emergencias 911; sin embargo, al llegar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana constataron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades locales, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, no han emitido ningún informe.

Se presume que una de las posibles causas pudo ser un infarto fulminante, aunque esto todavía no puede confirmarse, ya que será determinado por los peritos especialistas mediante la autopsia de ley. En caso de que surjan más datos, te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por lo pronto, la comunidad en redes sociales está consternada y preocupada, ya que no comprende qué fue lo que ocurrió.

Todavía se desconoce la causa

De hecho, según información emitida por la Cruz Roja, un golpe de calor también puede derivar en un infarto fulminante, ya que, como se sabe, cuando las condiciones ambientales son extremadamente calientes y húmedas, el cuerpo enfrenta dificultades para liberar calor, lo que provoca un aumento de la temperatura interna; en estos casos, la causa suele ser la exposición prolongada al sol.

Algunos síntomas:

Piel enrojecida, caliente y seca Temperatura corporal mayor a 39° Dolor de cabeza Náuseas y confusión Respiración y pulso débil.

Es fundamental no exponerse al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, además de evitar realizar actividades físicas al aire libre en este mismo horario. En Sonora, las temperaturas cada vez son más altas y la población más vulnerable son las personas de la tercera edad, los niños y, por supuesto, quienes padecen enfermedades crónicas. Recuerda que la vida es lo más valioso que todos tenemos.

Fuente: Tribuna