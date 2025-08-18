Derribó a hombre de bicicleta, lo atacó a machetazos y lo amenazó de muerte en Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un hombre identificado como Adalberto 'N', de 24 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal, por el delito de tentativa de homicidio calificado, imponiéndose prisión preventiva justificada y fijando un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen ocurrió el pasado 4 de agosto, en el municipio de Navojoa.

De acuerdo con las indagatorias del caso, la víctima, de nombre José Alfredo 'N', circulaba a bordo de una bicicleta cuando fue alcanzada por el acusado, quien viajaba en una motocicleta en compañía de un adolescente de 16 años de edad. Esto sucedió alrededor de las 19:30 horas, en el lado poniente del estadio de beisbol de la localidad de Rancho Camargo, perteneciente a la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo.

Adalberto 'N' presuntamente derribó a la víctima mediante una patada, para luego agredirla físicamente con un arma punzocortante tipo machete, ocasionándole múltiples lesiones en cabeza, brazos, mano derecha y espalda, mientras profería amenazas de privarlo de la vida. La agresión no se consumó gracias a la intervención de un testigo, lo que permitió que el afectado recibiera atención médica por parte de paramédicos de Cruz Roja.

Las heridas que sufrió José Alfredo 'N' fueron clasificadas por personal médico como aquellas que no ponen en riesgo la vida, no obstante, afectan su integridad física. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción jurídica reitera su compromiso institucional de investigar con rigor los delitos que atenten contra la vida y la integridad física de las personas, llevando ante los tribunales a quienes resulten responsables.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora