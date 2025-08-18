Destituyen de su cargo a policías municipales por arrollar y matar a un perro en Puebla

Comparta este artículo

Acatlán de Osorio, Puebla.- Dos elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, fueron destituidos de su cargo por atropellar y quitarle la vida a un perro. El momento quedó captado por las cámaras de seguridad de un domicilio en el Barrio de San Miguel y posteriormente fue difundido en redes sociales. La noticia fue confirmada por la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, quien también indicó que los oficiales enfrentan una investigación por posible maltrato animal.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, los hechos ocurrieron en la calle Centenario y el canino fue identificado como Max. La patrulla con número económico M-725 arrolló al animal cuando este se encontraba dormido en la vía pública, sin embargo, los uniformados afirmaron que no se percataron de la presencia del perro, dejándolo gravemente herido. Una vez que se informó sobre la muerte cuadrúpedo, la ciudadanía pidió justicia y una sanción contra los responsables.

Durante el fin de semana, la presidente municipal solicitó el inicio de una investigación ministerial en torno a este caso, por lo que se ordenó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en contra de los agentes. La molestia de la población no gira en torno al hecho en sí, sino a que los uniformados no se detuvieron para ayudar al can y lo dejaron a su suerte luego de pasarle por encima con la unidad policial.

Condeno enérgicamente la crueldad animal y menos de funcionarios públicos hacia los seres sintientes. No lo vamos a permitir. He instruido al secretario de Seguridad Pública, el teniente Domínguez, que tome todas las medidas necesarias para poder condenar estos actos, hacer las denuncias pertinentes y sobre todo destituir de forma inmediata a estos elementos", expresó la edil de Acatlán de Osorio en un video que publicó en sus redes sociales.

Finalmente, organizaciones pro animales aplaudieron el accionar por parte del gobierno municipal y exigieron que el caso no quede impune, ya que además de los animales, otros grupos vulnerables de la sociedad se encuentran en riesgo ante los conductores que no respetan las normas de vialidad y la velocidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui