Detienen en Puebla a una familia acusada de matar a puñaladas a un presunto asaltante

Comparta este artículo

Puebla de Zaragoza, Puebla.- Por el asesinato de un joven registrado el mes pasado en la capital del estado de Puebla, tres integrantes de una familia fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con el informe presentado por la dependencia, el mortal ataque ocurrió el pasado 15 de julio del presente año y tuvo lugar en la colonia Galaxia Bosques de Manzanilla. Los sospechosos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Según datos proporcionados por El Sol de Puebla, el hoy occiso, identificado como José Antonio 'N', caminaba por calle Acueducto y canal de la Luz, cuando se encontró con sus victimarios identificados como Laura Elizabeth 'N', de 35 años de edad; Iván 'N', de 40 años; y Haziel Iván 'N', de 18 años. Los involucrados comenzaron a discutir y esto derivó en una agresión física. La situación escaló hasta que la víctima fue atacada en el abdomen por un arma punzocortante.

José Antonio 'N' perdió la vida a causa de la agresión, por lo que vecinos del sector que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades competentes, quienes arribaron al lugar de los hechos y dieron fe del caso. Posteriormente se ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Extraoficialmente se dijo que el afectado fue señalado como asaltante.

Se tiene conocimiento de que aparentemente el problema inició entre el miembro más joven de los detenidos y la persona fallecida. Aunque escaló y los parientes de los acusados como responsables se involucraron", indicó el medio anteriormente citado.

Posteriormente, la Fiscalía de Puebla puso en marcha las indagatorias correspondientes y una vez integrada la carpeta de investigación y el análisis de los elementos de prueba, el Ministerio Público solicitó a un juez de control expedir las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas por agentes investigadores. Una vez aprehendidos, la mujer y los dos hombres fueron presentados ante la autoridad judicial.

En los próximos días, la institución competente de impartir justicia continuará con el proceso para determinar si los presuntos parientes son vinculados a proceso por el delito que se les imputa, por lo que Laura Elizabeth 'N', Iván 'N' y Haziel Iván 'N' permanecerán bajo resguardo hasta que se defina su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui