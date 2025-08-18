Detienen a hombre y mujer por violencia familiar en Cajeme; están acusados de daño físico

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por los delitos de violencia familiar en hechos registrados en el municipio de Cajeme, dos personas identificadas como Jesús Manuel 'N' y Erika Yolanda 'N' fueron detenidas y vinculadas a proceso penal, informó este lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). El primer caso ocurrió el 27 de mayo de 2025, alrededor de las 20:40 horas, en una casa de la colonia Matías Méndez, Ciudad Obregón.

En el lugar, Jesús Manuel 'N' agredió física y verbalmente a su concubina, Ruth Nohemí 'N', mediante golpes en la espalda, cabeza y brazos, además de amenazarla con un objeto metálico. En el segundo caso, el 13 de junio pasado, en la comunidad de Quetchehueca, Erika Yolanda 'N' agredió de manera física, verbal y psicoemocional a su expareja, Laura Violeta 'N', utilizando un palo y posteriormente una tabla de madera.

Además de sustraerle un teléfono celular, dinero en efectivo y una bicicleta. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva justificada y en los dos casos se otorgaron 3 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora indicó que con estas acciones reitera "su compromiso institucional de investigar y sancionar los delitos que atenten contra la integridad física, psicológica y emocional de las personas".

Cabe recordar que el pasado 16 de junio fue dictada una condena de más de 2 años de prisión en contra de quien lleva por nombre Ricardo Guadalupe 'N', tras ser declarado culpable del delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su madre. Según informó la Fiscalía de Sonora, los hechos se registraron el 30 de mayo de 2024 en el municipio de Cajeme.

En aquel entonces, el hoy sentenciado agredió verbal y psicoemocionalmente a la señora Rosalinda 'N' cuando se encontraban en un domicilio de la colonia Nueva Unión, en la comisaría de Tobarito. El acusado la amenazó de muerte con un cuchillo en la mano, arrojando además un vaso de vidrio contra la pared, y profiriendo expresiones violentas y ofensivas, lo que causó un severo daño emocional a la víctima.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora