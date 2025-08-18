Ejecutan a joven al sur de Ciudad Obregón; sicario se metieron a casa y le dispararon

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por tercera ocasión en el día, la noche de este lunes 18 de agosto se registró un ataque armado en Ciudad Obregón, en esta ocasión sucedió en el fraccionamiento Aves del Castillo, donde una persona fue privada de la vida. Los hechos ocurrieron en un domicilio situado sobre la calle Gaviotas, entre Cardenal y Codorniz, donde poco antes de las 21:00 horas se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Esta situación generó el despliegue de un operativo en la zona, con la participación de diversas corporaciones de seguridad. La versión inicial señala que, presuntamente, sujetos armados ingresaron a la vivienda y dispararon en repetidas ocasiones contra un joven que se encontraba en el interior. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, sin embargo, tras valorar a la víctima, confirmaron su muerte.

La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada, aunque de forma extraoficial trascendió que podría tratarse de un joven llamado Alexis, con una edad cercana a los 20 años. Tras cometer el crimen, los responsables lograron darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades, y hasta el cierre de esta edición no se ha informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con este nuevo homicidio.

La escena fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal de Cajeme. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y los trámites de identificación.

Los socorristas solo pudieron confirmar la muerte de la víctima

Apenas 1 hora antes se registró un asalto en el estacionamiento de la Plaza Obregón, ubicada en el cruce de la Carretera Federal México 15 y la calle Jalisco, en la zona centro de Ciudad Obregón. El percance tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas, cuando una mujer fue abordada por individuos armados que la despojaron de su bolso, el cual al parecer contenía dinero en efectivo y además hicieron varios disparos.

