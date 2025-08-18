En presunto intento de robo, balean a dos hombres en el mercado de abastos de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En otra agresión armada registrada en Culiacán, Sinaloa, dos hombres resultaron con heridas de bala. Durante la mañana de este lunes 18 de agosto de 2025, locatarios y visitantes del mercado de abastos fueron testigos de un ataque a balazos en las inmediaciones de una bodega de tomate. El hecho provocó una intensa movilización por parte de los cuerpos de auxilio y corporaciones policíacas de los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, las víctimas fueron identificadas como Paúl 'N', quien presuntamente es el dueño de una bodega de aguacate, y Alexander 'N', de 21 años de edad. Reportes preliminares indican que el suceso violento se derivó aparentemente de un intento de robo en uno de los establecimientos del lugar. Los dos lesionados fueron trasladados a un hospital de la localidad para ser atendidos.

Según datos brindados por autoridades locales y estatales, un delincuente arribó al sitio que se ubica entre las calles Del Mezquitillo y Sta. Lucía, en donde trató de lograr su cometido. Sin embargo, el sujeto abrió fuego en contra de los comerciantes y posteriormente huyó del área. Una llamada a las líneas de emergencia alertó a elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva que hicieron acto de presencia en el mercado.

El reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 sobre disparos de arma de fuego y personas lesionadas se registró alrededor de las 08:40 horas de este 18 de agosto, lo que generó la movilización de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva", informó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Una vez confirmado el ataque, los uniformados se encargaron de acordonar el perímetro. Por su parte, personal de la Dirección General de Investigación Pericial, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo su llegada para encargarse de las diligencias correspondientes, a la vez que agentes de la Policía de Investigación realizaron las primeras indagatorias para integrar la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui