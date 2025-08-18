Estaba en silla de ruedas: Ejecutan a adulto mayor dentro de su casa al sur de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En un nuevo hecho delictivo registrado este lunes 18 de agosto de 2025, un asesinato a balazos tuvo lugar en las inmediaciones del campo El Diez, al sur de Culiacán, en donde gatilleros ejecutaron a un adulto mayor, quien se encontraba en silla de ruedas. El homicidio ocurrió al interior de un domicilio ubicado junto a la carretera Culiacán-Eldorado. Este hecho se suscitó tras confirmarse un saldo blando durante el fin de semana.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Jesús Ramón 'N', de 72 años de edad, el cual reposaba dentro de la vivienda antes de ser ultimado por sujetos armados. Alrededor de las 17:30 horas de hoy, las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte sobre la agresión armada en el punto referido, por lo que corporaciones de los distintos niveles de gobierno arribaron al lugar.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina fueron los primeros respondientes y, al arribar al sitio del crimen, se percataron de la presencia del cuerpo sin vida. El perímetro fue acordonado por las autoridades federales para preservar la escena del crimen. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en la zona.

Mientras que agentes de la Policía de Investigación realizaron las investigaciones preliminares del caso. Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo el resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado por la familia. El tráfico vehicular en el sector se vio afectado por el cierre de uno de los carriles.

Levantan a motociclista al sur de Culiacán

En otro suceso violento ocurrido en la capital de Sinaloa, un motociclista fue privado de la libertad cuando transitaba por las calles de la colonia 10 de Mayo. Cuando se desplazaba por la calle Jazmín y la avenida 21 de Marzo, un grupo armado lo interceptó y se lo llevó a la fuerza con rumbo desconocido.

