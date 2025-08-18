Familia busca a Ramón Iván en Ciudad Obregón; tienen 1 semana sin saber de su paradero

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares y colectivos de búsqueda han emitido una alerta para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de Ramón Iván Alcaraz Amarillas, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 12 de agosto en Ciudad Obregón. La denuncia, que se ha difundido a través de redes sociales, busca recabar cualquier información que pueda conducir al paradero del hombre, cuya integridad podría estar en peligro.

El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme se sumó a los esfuerzos, compartiendo una ficha de búsqueda que detalla las características físicas de Alcaraz Amarillas y las circunstancias de su desaparición. En su comunicado, el grupo de búsqueda hizo un llamado a la comunidad: "Para cualquier información que nos ayude a localizarlo, favor de comunicarse a nuestra página o al 644 127 7784. Toda información es anónima, confidencial y será tratada con discreción".

De acuerdo con la información proporcionada, Ramón Iván es de complexión y estatura mediana, con piel de color moreno claro. Su cabello es escaso y canoso, y tiene una nariz recta. Como señas particulares que podrían facilitar su identificación, se menciona que tiene un lunar pequeño en la punta de la nariz y una cicatriz de una operación de apéndice. La última vez que fue visto, vestía una camisa de cuadros grises con negro, pantalón de color beige.

Además, portaba una gorra negra, botas tácticas y una pulsera de color verde con café en la muñeca izquierda. Un elemento clave en la búsqueda es el vehículo en el que se presume se transportaba, una camioneta Toyota Tacoma modelo 2006 de color blanco. El vehículo es de dos puertas, cuenta con maleteras negras en la caja y rines cromados con detalles en negro.

Cabe recordar que el pasado sábado 16 de agosto fue localizada sana y salva Daniela Martínez Rivas, de 26 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en Ciudad Obregón. La mujer fue víctima de un secuestro durante la madrugada del viernes a las 00:20 horas, mientras se encontraba en compañía de otras personas en las calles Jalisco y CTM, del fraccionamiento Paseo Alameda, al sur de la ciudad. Por fortuna, sus captores la dejaron en libertad al día siguiente.

Fuente: Tribuna