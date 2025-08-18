Fiesta familiar termina en fuerte balacera al norte de Sonora: Confirman muerte de un joven

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en la colonia Jalisco, municipio de San Luis Río Colorado, luego de que se reportara una intensa balacera durante una reunión familiar. Este hecho violento, por desgracia, dejó una víctima mortal: un joven de solo 20 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el ataque ocurrió anoche, domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en la avenida Nayarit, entre las calles 23 y 24, al norte del estado de Sonora. En ese lugar, donde se realizaba un convivio familiar, un joven de aproximadamente 20 años fue agredido a balazos por sujetos armados, los cuales hasta ahora no han sido identificados.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en San Luis Río Colorado. Foto: Facebook

La sorpresa del ataque generó confusión y pánico entre los presentes, quienes buscaron refugiarse mientras se escuchaban las múltiples detonaciones; a la par, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal, del Mando Único y de la Guardia Nacional.

Al confirmar que este hecho violento dejó una víctima baleada, se pidió apoyo a paramédicos de la ???????Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales. La zona de la agresión quedó acordonada para más tarde ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes recolectaron los indicios balísticos que servirán en la investigación.

Aunque de manera extraoficial trascendió que la víctima respondía al nombre de Carlo 'N', de aproximadamente 22 años, hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial que confirme su identidad ni el posible móvil del ataque. Asimismo, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos. Las autoridades aseguraron que se mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna