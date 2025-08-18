Fuertes LLUVIAS provocan caos en Hermosillo: Autos quedan varados y personas resultan heridas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este domingo 17 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora, en coordinación con personal de los servicios de emergencia, desplegaron un operativo en la capital del estado tras reportarse múltiples afectaciones ocasionadas por las lluvias. Entre los incidentes registrados, destacó un automóvil que quedó varado, cuyos ocupantes resultaron lesionados al intentar salir del vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió la noche del pasado domingo, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en inmediaciones de la colonia Real del Cobre. Debido a las fuertes lluvias que azotaron a Hermosillo, personal de Protección Civil y del heroico cuerpo de Bomberos instruyó a la población evitar el cruce en las calles que conectan al arroyo de Lázaro Cárdenas (el bulevar Lázaro Cárdenas), ya que se formó una especia de laguna; no obstante, el conductor de un vehículo particular no siguió tales instrucciones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este domingo 18 de agosto. Foto: Facebook

Trascendió que esta persona, de identidad desconocida, intentó cruzar el afluente con un automotor de la marca AVEO color gris, no obstante, su coche quedó varado. Al momento de intentar salir, uno de los dos ocupantes se resbaló y cayó, lo que le provocó una severa herida en la nariz. Las autoridades, que estaban presentes, le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, no se ha actualizado cuál es su estado de salud.

Para las 22:00 horas, el vehículo seguía detenido, mientras que un civil, bajo presuntos efectos de sustancias, intentó volver a cruzar a pesar de las indicaciones de las autoridades. No se reportaron más lesionados por estos hechos.

Lluvias provocan daños en Hermosillo

Por otra parte, la misma noche del domingo, se reportó una barda derrumbada en la colonia Villas de San Lorenzo, donde igual hubo informes de inundaciones. También se confirmó que en las zonas de la Sierra del Sur y Sierra Madre Occidental otro automotor quedó detenido: debajo del puente del arroyo. Por fortuna, no se reportaron saldos negativos en vidas humanas, pero sí daños materiales.

Las autoridades piden a la población tomar precauciones, pues este lunes 18 de agosto de 2025 continuarán las fuertes lluvias en la capital de Sonora. Las precipitaciones, que iniciarán en la tarde, estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. TRIBUNA comparte el reporte del clima completo aquí.

