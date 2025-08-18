José Antonio atacó a madre e hijo con un desarmador; pasará 23 años en prisión de Edomex

Comparta este artículo

Cuautitlán, Estado de México.- Una sentencia de 23 años y 4 meses de prisión fue dictada en contra de un hombre llamado José Antonio Ulloa García, tras ser encontrado culpable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y homicidio calificado en grado de tentativa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detalló que los hechos por los que el sujeto fue procesado ocurrieron el 1 de septiembre de 2024.

Ese día, el señalado interceptó en la vía pública a su expareja sentimental, una mujer de 26 años de edad, quien se encontraba acompañada de su hijo de 8 años. Tras un altercado verbal, el ahora sentenciado utilizó un desarmador para agredir físicamente a ambas víctimas. Esto sucedió en la colonia Industrial Cuamatla, del municipio de Cuautitlán Izcalli. La agresión fue interrumpida cuando el menor de edad logró solicitar ayuda a un transeúnte.

La intervención de este ciudadano impidió que el ataque continuara y provocó que el responsable huyera del lugar. Inmediatamente después, madre e hijo fueron trasladados a una unidad médica para recibir atención por las lesiones sufridas. Una vez que la FGJEM tomó conocimiento del caso, se dio inicio a una investigación formal. El Ministerio Público recabó pruebas periciales y testimoniales que permitieron acreditar al responsable del ilícito.

Con base en estas evidencias, un juez de control emitió una orden de aprehensión en contra de José Antonio Ulloa García, la cual fue cumplimentada por personal de la Policía de Investigación (PDI) el pasado mes de enero. Tras su detención, el sujeto fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán. El proceso judicial concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el cual el juez dictó la pena de 23 años y 4 meses de cárcel.

Fuente: Tribuna y FGJEM