Joven sicario recibe pena de 25 años de prisión en Nogales; mató a disparos a un hombre

Nogales, Sonora.- Un hombre llamado Ricardo Antonio 'N' fue sentenciado a 25 años y 5 días de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en contra de dos personas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en colonia Empalme, de la ciudad de Nogales.

Ese día, entre las 3:00 y 4:00 horas, el acusado disparó con un arma de fuego a la víctima Fernando Alberto 'N', causándole la muerte de manera instantánea al impactarle en la cabeza. Asimismo, disparó al otro afectado Jesús Enrique 'N', lesionándolo a la altura del pie. Tras los hechos, las acciones de investigación llevaron a la identificación del probable responsable, por lo cual un juez lanzó una orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron la captura de Ricardo Antonio 'N'. La Unidad de Litigación llevó el proceso hasta la sentencia de 25 años y 5 días de cárcel. La Fiscalía de Sonora señaló que de esta forma se "refrenda su compromiso con la procuración de justicia y la protección integral de las víctimas y sus familias, obteniendo penas ejemplares para quienes vulneran la integridad de los gobernados".

En otro caso de asesinato en Nogales, una mujer identificada como Martha Janeth 'N', alias 'La Rosario Tijeras', fue arrestada y vinculada a proceso penal por el crimen cometido contra un masculino. Según informó la Fiscalía de Sonora, el hecho sucedió el 26 de abril de 2024, alrededor de las 23:45 horas, cuando la acusada, en compañía de otro sujeto, acudió a un domicilio ubicado en el sector Los Chatinos, de la colonia Luis Donaldo Colosio.

En el sitio se encontraba la víctima, de nombre Juan Carlos 'N', en compañía de testigos; la mujer entabló conversación con el afectado y en cierto momento, presuntamente ordenó a su acompañante que privara de la vida al individuo, por lo cual este último sacó un arma de fuego y le disparó, para inmediatamente darse a la fuga. El afectado recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el mismo lugar.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora