Marco Antonio irrumpió en domicilio de Nogales, secuestro a un hombre y lo desapareció

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes sobre la vinculación a proceso penal de Marco Antonio 'N', de 54 años de edad, después de que fue capturado como presunto responsable de los delitos de desaparición de persona y asociación delictuosa, cometidos en contra de un masculino. De igual manera, un juez le impuso prisión preventiva justificada mientras se realiza el proceso.

Los hechos por los que este sujeto es investigado ocurrieron aproximadamente a las 2:30 horas del 17 de enero de 2023, en un domicilio ubicado en colonia Praderas, de Nogales. En dicho lugar, el acusado, en compañía de diversos copartícipes, privó de la libertad a la víctima, de nombre Natanael 'N'. Testimonios indican que dos de los sujetos sacaron al hombre de su domicilio tomándolo de los cabellos y portando armas de fuego.

Marco Antonio 'N' ordenó que se llevaran a la víctima, asegurando que ya sabían qué hacer con él. Posteriormente, subieron al afectado a un vehículo y se lo llevaron del lugar con la finalidad de ocultarlo, desconociéndose desde entonces su paradero. Actualmente Marco Antonio 'N' se encuentra bajo prisión preventiva con la finalidad de garantizar su comparecencia a lo largo del proceso y mantener a salvo la integridad de la víctima.

Además, el juez otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora señaló que trabaja para lograr que se a dictada una sentencia condenatoria en su contra, debido a que "este caso refrenda el compromiso de la FGJES con la procuración de justicia y la protección integral de las víctimas, garantizando una investigación exhaustiva y el debido proceso en cada caso".

Cabe mencionar que este mismo lunes, un hombre llamado Ricardo Antonio 'N' fue sentenciado a 25 años y 5 días de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en contra de dos personas. De acuerdo con información de la FGJES, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en colonia Empalme, de Nogales.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora