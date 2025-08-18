Muere 'La Negra' tras recibir un disparo en la cabeza durante fiestas patronales en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las fiestas patronales de la Virgen de San Juan de los Lagos terminaron en tragedia por el asesinato de una mujer en la colonia Doctores, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Los primeros informes indican que, alrededor de las 21:00 horas del domingo 17 de agosto, la víctima se encontraba en un baile con sonidero sobre la calle Doctor Norma y, derivado de una pelea en el lugar, recibió un disparo en la cabeza.

La hoy occisa asistió a los festejos y disfrutaba de un sonidero que estaba instalado sobre la vialidad ya mencionada. Sin embargo, algunos asistentes empezaron a discutir en la chelería y se desencadenó una pelea en el sector, lo cual escaló hasta que en el sitio se escucharon detonaciones de arma de fuego. Los disparos dispersaron a los ahí presentes, incluso hasta el mismo sonido desmontó sus bocinas y todo su equipo para retirarse de la zona.

Posteriormente, los civiles se percataron que el cuerpo de la fémina quedó tendido sobre el pavimento y ya no presentaba signos vitales. El cadáver permaneció en el lugar hasta la medianoche que fue cuando llegaron los servicios periciales para cumplir con el levantamiento y traslado del cuerpo. Por su parte, elementos del sector Asturias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el perímetro para hacer las indagaciones correspondientes.

Finalmente se informó que la investigación quedará a cargo de la Coordinación Territorial número 8 de la alcaldía Cuauhtémoc, dependencia que será quien esclarezca este hecho violento registrado en la colonia Doctores. Hasta el momento ninguna autoridad ha compartido detalles sobre él o los posibles responsables del lamentable deceso.

Identifican a la víctima

Según datos brindados por el medio La Prensa, la hoy occisa respondía en vida al nombre de Ayadalid Elizabeth 'N', mejor conocida como 'La Negra'. Familiares de la víctima fueron alertados sobre lo ocurrido y se presentaron en la esquina de Doctor Norma y Privada de Doctor Márquez, en donde estaba el cuerpo sin vida.

Trascendió que, en el año 2020, oficiales preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 'La Negra' por delitos relacionados con el narcomenudeo, sin embargo, posteriormente recobró su libertad. El medio citado también reveló que la mujer sufrió un atentado cuando iba a bordo de una camioneta, en hechos registrados en 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui