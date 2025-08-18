Murió Abel Gómez, padre que durante meses pidió justicia por su hija en Ensenada

Comparta este artículo

Ensenada, Baja California.- Este pasado domingo 17 de agosto falleció Abel Gómez Domínguez a los 39 años de edad mientras participaba en un medio maratón en el municipio de Ensenada, Baja California. Sin embargo, lo que conmocionó a la población es que el hombre, hace siete meses, había perdido a su hija cuando un transporte se pasó un alto y terminó atropellando a la joven de 15 años.

Desde la muerte de Marlén Gómez Zepeda, tanto su padre como su madre, Laura Zepeda, solían acudir a diferentes dependencias en busca de justicia. Ambos consideraban que el conductor de la unidad era el responsable; el asunto es que la empresa transportista y la aseguradora Quálitas se negaban por completo a cubrir los gastos médicos y hospitalarios que tuvieron que cubrir los dolientes.

Precisamente, el hoy occiso Abel Gómez se presentó el pasado miércoles 13 de agosto en el Congreso del Estado de Baja California, en compañía de diversos colectivos y activistas, a la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el caso de Marlén todavía no tiene una resolución.

Comunicado de Seguridad Pública Municipal de Ensenada

¿Qué pasó con Abel Gómez Domínguez?

Ayer participó en el XXII Medio Maratón Internacional Powerade Ensenada 2025 y, de acuerdo con información extraoficial, de la nada el sujeto se desvaneció y tuvo que ser trasladado a la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). No obstante, aunque los médicos por algún tiempo intentaron de alguna u otra forma estabilizarlo, oficialmente a las 09:13 horas se le declaró como muerto.

Ante todo, la presidenta Claudia Agatón Muñiz lamentó lo que sucedió con el también agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada: "Nos unimos a la pena de familiares, amistades y personal policial, ante este lamentable suceso que llena de tristeza a nuestra comunidad. Vamos a brindar el acompañamiento y el apoyo necesario a sus deudos", dice el fragmento.

