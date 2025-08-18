Nunca estuvo en peligro: Dan con el paradero de Lucía Guadalupe, desaparecida en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este lunes 18 de agosto que Lucía Guadalupe Smith Ramírez, de 30 años de edad, fue encontrada en buen estado de salud. La mujer había sido reportada como desaparecida en días pasados en el municipio de Nacozari de García, Sonora, por lo cual las autoridades activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

A través de un comunicado, la dependencia informó la desactivación del Protocolo Alba que se había emitido para su localización. "Se desactiva cédula de protocolo Alba. Se agradece su valiosa colaboración en difusión de la presente cédula a nombre de Lucía Guadalupe Smith Ramírez, de 30 años de edad; fue localizada sana y salva", detalló la institución, cerrando así el caso y agradeciendo el apoyo de la ciudadanía.

Tras ser encontrada, Lucía Guadalupe Smith Ramírez rindió su declaración ante las autoridades competentes. En ella, explicó que su ausencia fue voluntaria y señaló que tomó la decisión de trasladarse por cuenta propia al municipio de Cananea con el objetivo de buscar oportunidades laborales. Durante su estancia, su teléfono celular se quedó sin batería, lo que le impidió establecer comunicación con sus familiares y amigos.

Dicha situación generó preocupación, por lo cual se hizo el reporte de su desaparición. La mujer fue valorada para confirmar su estado de salud y se determinó que se encuentra en buenas condiciones físicas. Asimismo, afirmó categóricamente que en ningún momento fue víctima de algún delito. El caso se originó el pasado domingo 17 de agosto, cuando la FGJES activó el Protocolo Alba tras recibir la denuncia.

Según la información proporcionada en ese momento, Lucía Guadalupe fue vista por última vez el 15 de agosto al salir de su domicilio en la colonia Puesta del Sol, en Nacozari, con dirección a su trabajo. La ficha de búsqueda emitida incluía sus características físicas, como su tez morena, complexión media, cabello rizado rojizo y señas particulares como una herida en el labio inferior y dos tatuajes en su brazo izquierdo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora