Ordenan liberar a 'Lord Pádel' tras agredir a un instructor; esposa e hijo siguen recluidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su ingreso al penal de Barrientos, un juez de control ordenó la inmediata libertad del empresario Alejandro Germán 'N', mejor conocido como 'Lord Pádel', quien protagonizó una pelea en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza, hecho que dejó gravemente herido un instructor identificado como Israel Morales. El 14 de agosto se confirmó la detención del hombre y tres acompañantes más en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Carlos Jiménez, periodista que ha dado un seguimiento puntual al caso que se registró el pasado 19 de julio en el club Alfa Pádel, fue quien confirmó la noticia. Asimismo se informó que la resolución benefició a Othón 'N', socio de 'Lord Pádel', aunque su esposa Karla Alejandra 'N' y su hijo Germán 'N' permanecerán en prisión preventiva, al no haber promovido el mismo recurso.

El 19 de julio de 2025, durante un torneo de pádel, el instructor Israel Morales fue violentamente atacado por Germán 'N', su hijo, su esposa, su socio y al menos cuatro escoltas armados. En las grabaciones compartidas en redes sociales se escucha a Mondragón amenazar: "te voy a matar", mientras la víctima es sometida en el piso. La pareja de juego de Morales también fue intimidada.

El 21 de julio, el caso se viralizó en redes bajo el apodo 'Lord Pádel'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa. El 14 de agosto, tras permanecer prófugos, Mondragón y sus acompañantes fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, cuando regresaban de un viaje por Alemania. La captura fue realizada por agentes de la FGJEM con apoyo de la FGR, Interpol México, Conase y autoridades locales.

El 15 de agosto, los detenidos fueron trasladados al Estado de México y presentados ante un juez de control, ingresando al penal de Barrientos en Tlalnepantla. El 18 de agosto, una jueza de control validó el amparo solicitado por Mondragón y su socio, ordenando su liberación inmediata. Ambos enfrentarán el proceso en libertad.

El recurso fue gestionado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Naucalpan y protegía a Mondragón y a Othón 'N' contra la ejecución de la orden de aprehensión. La jueza resolvió que el documento era válido y vigente al momento de la detención, por lo que ordenó su excarcelación. El beneficio no alcanzó a Karla Alejandra 'N' ni a Germán 'N', quienes, al no presentar amparo, deberán continuar bajo prisión preventiva.

El proceso judicial sigue en marcha. Mondragón y su socio deberán comparecer en las próximas semanas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tipificado como grave en el Estado de México. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir condenas de entre 20 y 40 años, con agravantes por uso de armas, participación en grupo y amenazas expresas.

De acuerdo con el testimonio del instructor Israel Morales, la agresión inició tras una discusión durante el torneo. El empresario y su grupo cruzaron la red y lo golpearon con palas, puños y patadas, mientras los escoltas armados bloqueaban la intervención de otros asistentes. Morales resultó con lesiones severas que lo mantienen incapacitado. En entrevista señaló: "Estoy vivo de milagro. Me dijeron que si denunciaba, me iban a matar".

La Fiscalía mexiquense continúa reuniendo evidencias, como peritajes médicos, testimonios y los videos del ataque. Además, investiga la legalidad de las armas utilizadas por los escoltas y posibles vínculos con compañías de seguridad sin registro.

Karla Alejandra 'N' y Germán 'N' continúan en el penal de Barrientos. Su situación jurídica será definida en próximas audiencias. Al no contar con amparo, enfrentan prisión preventiva obligatoria. La Fiscalía asegura que ambos tuvieron participación directa en la agresión, lo que podría derivar en condenas similares a las de Mondragón.

El caso ha provocado indignación en redes y en la comunidad deportiva. La Federación Mexicana de Pádel emitió un comunicado rechazando la violencia y exigiendo justicia. Mientras tanto, el instructor afectado sigue bajo tratamiento médico y psicológico, además de haber solicitado medidas de protección por temor a represalias.



Fuente: Tribuna del Yaqui