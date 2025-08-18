Persecución en Cajeme termina con sujeto arrestado y dos víctimas de violencia rescatadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora confirmó la detención de un hombre identificado como Lázaro Antonio 'N', quien enfrenta cargos por presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar, allanamiento de morada y portación de arma prohibida. La captura tuvo lugar tras un operativo que incluyó una persecución vehicular y culminó en la comunidad de Cócorit, municipio de Cajeme.

Durante la intervención, una mujer y un menor de edad fueron rescatados y puestos a salvo. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 16 de agosto, cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaban labores de vigilancia en la colonia Norte, de Ciudad Obregón. Los agentes detectaron una situación de riesgo al percatarse de que dos personas solicitaban ayuda desde el interior de un vehículo tipo pick up de color blanco.

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró bruscamente la marcha, dando inicio a una persecución sobre la carretera federal México 15 en dirección al norte. En un punto del seguimiento, los oficiales lograron que las víctimas, una mujer y un menor, descendieran del vehículo de forma segura. Inmediatamente, recibieron atención y resguardo por parte del personal de la PESP para garantizar su integridad.

Mientras tanto, el conductor continuó su huida hasta la comunidad de Cócorit, donde perdió el control de la unidad e ingresó por la fuerza a un domicilio particular en la calle Mauro Rosas, ocasionando daños materiales en la propiedad. Aplicando los protocolos de intervención, los agentes dialogaron con el individuo para calmarlo y finalmente fue sometido y arrestado sin mayores incidentes.

Al realizarle una inspección, se le encontró en posesión de una hoja de metal con filo y empuñadura, considerada un arma prohibida. Lázaro Antonio 'N' fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes, por los delitos de violencia familiar, allanamiento de morada y portación de arma.

Fuente: Tribuna y SSP Sonora