Se registra despojo de dinero y disparos en estacionamiento de plaza en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 18 de agosto, se registró un asalto en el estacionamiento de la Plaza Obregón, ubicada en el cruce de la Carretera Federal México 15 y la calle Jalisco, en la zona centro de Ciudad Obregón. El percance tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas, cuando una mujer fue abordada por individuos armados que la despojaron de su bolso, el cual al parecer contenía dinero en efectivo.

De acuerdo con los reportes iniciales, durante el forcejeo entre la víctima y sus agresores, se realizaron varias detonaciones de arma de fuego para intimidar a la afectada. Tras cometer el crimen, los responsables lograron darse a la fuga, sin que hasta el momento haya reporte de alguna detención. Afortunadamente, se confirmó que el suceso no pasó a mayores, pues no hubo personas heridas de bala ni víctimas mortales.

En respuesta al reporte, se implementó un operativo de seguridad en la zona, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al lugar para realizar las primeras indagatorias, procesar la escena y realizar la recolección de evidencia balística.

Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el número de asaltantes ni sobre el vehículo que habrían utilizado para escapar, mientras la investigación continúa su curso para dar con los responsables.

En el sitio fueron encontrados casquillos percutidos

Este hecho sucede solo unas horas después de otra balacera en Ciudad Obregón. Durante la tarde, un reporte de disparos y la presencia de sujetos armados provocó la movilización de distintas corporaciones de seguridad en la colonia Cajeme. El aviso fue hecho aproximadamente a las 16:20 horas, por parte de residentes que informaron haber escuchado diversos disparos en las calles Pascual Orozco, entre Sóstenes Rocha y Carmen Serdán.

Según los testimonios, los responsables serían varios individuos que se desplazaban a bordo de motocicletas. En respuesta, al lugar acudieron unidades militares y policiales quienes aseguraron el perímetro y tras una revisión, se confirmó que no había personas lesionadas, víctimas o daños materiales en vehículos o inmuebles.

