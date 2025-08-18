Se registró fuerte accidente en Huatabampo: Murió un motociclista y otro quedó herido

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- Este pasado domingo 17 de agosto, a las 20:40 horas, se registró un impactante choque donde se vieron involucradas directamente dos motocicletas; este accidente ocasionó la muerte de un sujeto y dejó a otra persona con algunas lesiones. Los hechos ocurrieron en la carretera rumbo a Las Milpas, en la comunidad de La Esquina, ubicada en Huatabampo, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, una vez que se percataron de la situación, acudieron rápidamente autoridades locales y cuerpos de emergencia para corroborar los hechos y brindar ayuda a las víctimas. Al momento en que el personal revisó al más afectado, se percataron de que ya no contaba con signos vitales, mientras que el otro presentaba varias heridas que no fueron especificadas.

Asimismo, al lugar arribaron elementos de seguridad quienes acordonaron la zona mientras los peritos realizaban las diligencias correspondientes y se procedía al levantamiento del cuerpo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota en realidad se desconoce por completo el motivo del accidente; en caso de que surjan más detalles, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Uno de los involucrados falleció

En cuanto a las identidades, se presume que el occiso era Ramiro Vázquez, originario de la localidad de Oraba, mientras que Jesús Corral, de 19 años y originario del municipio de El Tabaré, tuvo que ser trasladado de emergencia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Huatabampo para recibir atención médica. Es necesario precisar que se desconoce si su estado de salud es estable o si se ha visto agravado.

Se hace un llamado a conducir con precaución, ya que los accidentes ocurren con frecuencia. La Secretaría de Salud (SSP), a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), cuenta con una serie de recomendaciones: respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad, no rebasar en curvas ni en condiciones de poca visibilidad, y siempre utilizar el cinturón de seguridad.

Fuente: Tribuna