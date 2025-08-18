Sicarios atacan a balazos a un hombre de 35 años frente a tienda en Ciudad Obregón, Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas del estado de Sonora y de México. La noche de este domingo, elementos de distintos cuerpos de seguridad del Gobierno Estatal, así como del Federal, desplegaron un operativo en la colonia Posadas del Sol luego de que se reportara un ataque armado contra un hombre que quedó gravemente herido en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades cajemenses, el ataque ocurrió ayer, domingo 17 de agosto de 2025, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Posada del Real y Posada Santa Matilde, al surponiente de Ciudad Obregón. Testigos señalaron que la víctima, identificada de manera extraoficial como Alejandro F. L., de 35 años, fue sorprendido por sujetos armados que viajaban en un vehículo tipo sedán. Estos, sin mediar palabra alguna, abrieron fuego en su contra cuando estaba frente a una tienda de abarrotes.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Versiones en el lugar apuntan a que el masculino intentó huir, sin embargo, recibió al menos tres balazos: dos en las piernas y uno en el abdomen. Vecinos que escucharon las detonaciones dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, mientras la víctima permanecía en el suelo en medio de un charco de sangre. Rápidamente se activó el Código Rojo en ese sector de Ciudad Obregón.

Al sitio acudieron rápidamente elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes al confirmar la gravedad de las heridas solicitaron la presencia paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas le brindaron los primeros auxilios a la víctima, con lo que lograron estabilizarlo para luego trasladarlo de urgencia a un hospital local. Ahí permanece bajo atención médica especializada.

Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado su estado de salud. En la escena del crimen fueron localizados varios casquillos percutidos, aparentemente de arma corta, los cuales que fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para incorporarlos a la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades estatales y municipales informaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos, y dar con los presuntos responsables de esta balacera.

Fuente: Tribuna