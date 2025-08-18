Sin homicidios ni personas privadas de la libertad en Sinaloa el 17 de agosto

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que este domingo 17 de agosto de 2025 no se registraron delitos de homicidio doloso, a diferencia del pasado fin de semana del 10 de agosto, cuando se contabilizaron un total de 17 asesinatos en distintos municipios. Uno de los hechos más impactantes ocurrió en el poblado Pánuco, tras un enfrentamiento armado entre grupos criminales rivales que dejó como saldo ocho personas fallecidas.

Asimismo, ayer alrededor de las 15:05 horas, la ciudad de Culiacán, Sinaloa, nuevamente fue escenario de la violencia, pues se desató un fuerte ataque armado en la colonia Las Coloradas, en el cruce de la calle San Alfonso y Abedules. Según información extraoficial, un grupo de sujetos a bordo de motocicletas llegó al lugar donde varios hombres se encontraban conviviendo y de inmediato comenzaron a disparar. Al arribar a la escena, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del grupo GERUM atendieron a tres de los lesionados, mientras que el resto fue trasladado en vehículos particulares a diferentes hospitales.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se ha confirmado la identidad de Bryan, de 23 años, José, de 24, y Víctor, de 35 años de edad. En caso de que surja información adicional, como siempre se dará a conocer oportunamente a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA. Por ahora, se espera que las autoridades locales continúen con la búsqueda de los presuntos responsables, de quienes aún no se tiene ninguna pista.

Un domingo sin homicidios dolosos

Se presume que en el sitio donde estaban reunidos los atacados había más personas; sin embargo, cuando comenzaron las detonaciones, rápidamente buscaron refugio, pero los cinco que resultaron heridos de bala no alcanzaron a huir. La Fiscalía General del Estado precisó que ayer precisamente no se abrieron carpetas de investigación relacionadas con homicidio doloso.

Por otra parte, el Ministerio Público tampoco recibió denuncias por desapariciones forzadas, aunque sí se reportó un caso de robo de vehículo en la capital. De igual forma, se hace un llamado a la población para realizar denuncias anónimas a través de la línea 089, sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas del día.

