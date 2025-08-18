Tétrico hallazgo: Encuentran a persona sin vida en la colonia Centro de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 18 de agosto de 2025 tuvo lugar un tétrico hallazgo en la colonia Centro de Ciudad Obregón, pues se encontró el cuerpo sin vida de una persona. Esto generó una gran movilización policiaca de diferentes ámbitos de gobierno para comenzar a investigar los hechos, además de pánico entre los vecinos de los alrededores que ven como día con día se incrementan los hechos relacionados con el ámbito policiaco.

Todo sucedió alrededor de las 12:00 horas de este lunes sobre la calle Sinaloa, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo. Tras el reporte al 911, la Policía Municipal acudió para acordonar el área y evitar el acceso de personas. Según versiones extraoficiales de los hechos, el cuerpo de la persona no tenía indicios de violencia, por lo que se trataría de una muerte por causas naturales. Sin embargo, no se revelaron datos generales de la persona fallecida.

Al sitio llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para tomar los primeros indicios y tomar las entrevistas para descartar alguna situación ilícita. Mientras que personal funerario hizo el levantamiento del cuerpo. Como ya se dijo antes, no existen indicios de que esta persona muriera por un hecho violento, pero será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

Violencia en la Posada del Sol

En otros hechos, se reportó un ataque armado en la colonia Posada del Sol, entre las calles Posada del Real y Posada Santa Matilde. Por este suceso quedó herido Alejandro F.L. de 35 años; se dice que el estado de este hombre es grave. Todo ocurrió cuando sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo sedán y, sin mediar palabra, dispararon en contra de Alejandor F.L., dejándolo herido.

Testigos oculares señalan que la víctima trató de huir a fuerza de carrera, pero no lo logró y, según los reportes extraoficiales, recibió tres balazos: dos en la pierna y uno en el abdomen. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una investigación por los hechos, pero hasta el momento no hay personas detenidas por los hechos, ni una línea de investigación.

