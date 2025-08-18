Tragedia en Santa Ana: Mujer es ARRASTRADA por la corriente y muere por INTENSAS lluvias

Comparta este artículo

Santa Ana, Sonora.- Ante la sequía extrema que vive Sonora, el que llueva es considerado una bendición, pero no por eso se debe dejar de extremar precauciones. Y es que precisamente fue lo que sucedió; las tormentas registradas el fin de semana en el norte de Sonora ocasionaron una tragedia. En Santa Ana, una mujer murió al ser arrastrada por la corriente; esto en hechos sucedidos la madrugada de este domingo 17 de agosto.

De acuerdo con el reporte del C5i de Nogales y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el accidente ocurrió en el arroyo El Injerto, en la carretera rumbo al ejido El Claro, cuando el vehículo fue arrastrado por la corriente. La mujer iba junto con un hombre en una camioneta Ram, modelo reciente, color café, cuando fue sorprendida por la corriente de agua.

El vehículo fue arrastrado, por lo que se tuvo que llamar rápidamente a las autoridades para las labores de rescate. Acudieron al reporte la Coordinación Estatal de Protección Civil, quien asumió de inmediato la dirección y coordinación de las labores de búsqueda y rescate de ambas personas, desplegando junto con elementos de la Policía Municipal de Santa Ana, Cruz Roja y Bomberos una intensa operación en la zona.

Tras varias horas de trabajo en condiciones de alto riesgo por la fuerza de la corriente, fue localizado el vehículo. Pero se confirmó el fallecimiento de la mujer mayor de edad. Horas más tarde, el segundo ocupante, el hombre, fue encontrado con vida. Por estos hechos, las autoridades reiteran el llamado a la población para evitar cruzar arroyos o caminos inundados.

Reclamo ciudadano

En redes sociales, usuarios, si bien hicieron un llamado a la conciencia colectiva, también pidieron la construcción de un puente en el vado, ya que es una obra de vital importancia; "la falta de acceso seguro pone en riesgo la vida de los habitantes del ejido".

"Actualmente, no solo las personas se arriesgan por imprudencia, como lo menciona la gente, sino que se ven obligadas a cruzar en el vado por verdadera necesidad, especialmente en casos de enfermedad o emergencia médica. Al no contar con un doctor en el ejido, la gente debe trasladarse a otro lugar para recibir atención, y el vado se convierte en el único camino, poniendo en grave peligro a quienes requieren asistencia de manera inmediata", señaló la usuaria Anabel Luque, que lamentó la pérdida de la mujer.

El hombre fue encontrado tras intensas labores de búsqueda

Fuente: Tribuna del Yaqui