VIDEO: Encapuchados amenazan a empleada y asaltan una gasolinera en Nuevo León

Nuevo León.- Una cámara de vigilancia en el que dos hombres encapuchados y armados con pistolas asaltaron una gasolinera que se ubica en el municipio de El Carmen, Nuevo León. En la grabación se puede apreciar cómo los sujetos llegan al establecimiento y amagan a una despachadora, la cual les hace entrega del dinero. Los delincuentes, de quienes se desconoce la identidad, escaparon del lugar con rumbo desconocido después de lograr su cometido.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el asalto tuvo lugar en una estación de servicio de reciente instalación que se encuentra sobre la carretera a Salinas Victoria, en la colonia Valle de los Ángeles. En el material audiovisual se percibe a la empleada cerca de una de las bombas, cuando los criminales llegan por un costado y la interceptan. Mientras uno vigila, el otro asaltante apuró a la mujer para que le diera el efectivo y luego huir.

Hasta el momento no se tiene más datos al respecto, sin embargo, según el medio citado, autoridades policiacas locales y estatales ya trabajan para dar con el paradero de los individuos. Por ello quedará esperar un reporte avanzado por parte de las instancias correspondientes. Trascendió también que en el negocio se encontraba otro civil, a quien también los encapuchados despojaron de su dinero.

Policías de Monterrey protagonizan accidente

En otro hecho registrado en Nuevo León, el pasado jueves 14 de agosto, dos patrullas de la Policía Regia se estamparon en la ciudad de Monterrey, dejando a varios elementos policíacos lesionados. El percance se registró durante las primeras horas de ese día en la intersección de la avenida Bernardo Reyes y la calle Reforma. Los dos vehículos oficiales se encontraban atendiendo un reporte sobre la presencia de un grupo armado en la zona centro.

Corporaciones policiales de los diferentes niveles de gobierno, así como personal de servicios de emergencia, se presentaron en el sitio para atender la situación. Unidades de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas (CRUM), se encargaron de brindar la atención médica correspondiente a los oficiales heridos por el accidente vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui