VIDEO: Investigan a policías de la CDMX por patear a un hombre en la Línea 3 del Metro

Ciudad de México.- Luego de que oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron captados mientras le propinan patadas a un hombre en la estación Guerrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que los involucrados se encuentran bajo investigación. La dependencia indicó que el sujeto involucrado "mostró una actitud renuente y comenzó a golpear a los uniformados".

Mediante una tarjeta informativa, la SSC capitalina informó que turnó el caso a la Dirección General de Asuntos Internos y la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC) de la PBI, instancia que citará a los agentes a dar su declaración. Según el reporte, los oficiales le solicitaron al individuo, de quien se dijo estaba en estado de ebriedad, abandonar la estación, sin embargo, este los agredió físicamente y se derivó una riña entre las partes involucradas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución, todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados", se puede leer en el comunicado emitido por la institución policial.

El domingo 17 de agosto se comenzó a difundir el material en el que aparecen los policías pateando al ciudadano en zona de los torniquetes. El momento fue captado en video por usuarios que ingresaban a la estación Guerrero, en donde se aprecia al hombre en el suelo mientras era atacado por los elementos de seguridad. La identidad del sujeto, así como la de los oficiales involucrados, por el momento se mantiene como desconocida.

Mujer trans exhibe a policía en el Metro

Una usuaria, identificada como Alexa, denunció a una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quien le negó viajar en un vagón exclusivo para mujeres en la estación Merced, en la Línea 1 del Metro. La chica transgénero exhibió a la oficial, quien presuntamente le pidió bajar del vagón, por lo que decidió reclamarle y difundir su caso en redes sociales. El Metro de la Ciudad de México indicó que iba a cumplir con la investigación correspondiente del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui