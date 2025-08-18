VIDEO: Rescatan con éxito a trabajador de Oomapas Navojoa tras quedar sepultado en zanja

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Un operativo coordinado por los cuerpos de emergencia de Navojoa concluyó con el rescate de un empleado del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) durante la mañana de este lunes 18 de agosto. El trabajador quedó atrapado en la tierra tras el colapso de una zanja en la que realizaba labores de infraestructura y drenaje en la colonia Mocúzarit.

El incidente ocurrió mientras el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba en el interior de la excavación, participando en la instalación de una nueva línea de tubería de seis pulgadas de diámetro. De acuerdo con los informes oficiales, la saturación de humedad en el suelo, producto de las lluvias recientes, provocó que una de las paredes de la zanja cediera y se derrumbara inesperadamente.

Como resultado de esto, el trabajador quedó inmovilizado de la cintura hacia abajo, con sus piernas presionadas contra la tubería. Jesús Edmundo Valdez Reyes, comandante del Departamento de Bomberos y secretario de Protección Civil Municipal, explicó que la fragilidad del terreno fue un factor para el accidente, ya que la zona corresponde a un cauce natural de agua, lo que aumenta la inestabilidad del suelo tras las precipitaciones.

El procedimiento de rescate, que se extendió por unos 40 minutos, fue una operación meticulosa diseñada para mitigar cualquier riesgo. Equipos de Bomberos y personal de emergencias implementaron un protocolo de estabilización, utilizando apuntalamientos con maderas, barrotes y bolsas neumáticas. Estas herramientas fueron cruciales para asegurar las paredes de la zanja y crear un espacio de trabajo seguro, previniendo un segundo colapso.

"La persona fue extraída consciente y estable. Presentaba un cuadro de deshidratación y una posible fractura en una pierna, pero su vida nunca estuvo en riesgo", detalló el comandante Valdez Reyes, quien confirmó que el operativo se desarrolló según lo planeado. Después de su liberación, el empleado fue valorado por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud se reporta como estable.

Fuente: Tribuna