Alerta en el IMSS de Ciudad Obregón; evacuan áreas por gran presencia de gas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un error humano, por parte de trabajadores de una empresa de gas, provocó la movilización de los cuerpos de rescate y la evacuación de personal de algunas áreas del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón.

"Estaban haciendo un trabajo de mantenimiento en un tanque estacionario y hubo algunos errores, pues no se dieron cuenta de que a un costado de ellos estaba un equipo de aire acondicionado y cuando ellos hicieron la desgasificación del tanque, el ventilador del aire acondicionado absorbió esos vapores con gas, metiéndolo al edificio y distribuyéndolo por los pasillos", comentó Víctor Manosalvas Mena, comandante de Bomberos de Cajeme.

Hasta el lugar llegaron policías municipales, elementos de bomberos y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cajeme, luego de que se reportara una presunta fuga de gas.

"Realmente nunca hubo un serio peligro, pero, con el fuerte olor del gas, se generó cierto temor entre las personas que estaban trabajando y como derechohabientes en algunas áreas del edificio. La gente se alarmó y, según protocolos internos, las autoridades del IMSS hicieron correctamente la evacuación del personal. Cuando llegamos, prestamos el servicio a la empresa gasera para que culminaran sus labores", agregó Manosalvas Mena.

Por su parte, mediante un comunicado el IMSS precisó lo siguiente:

"Aproximadamente a las 9:00 horas de este martes, personal de la Unidad Interna de Protección Civil del hospital realizó una revisión en las áreas de Patología y Quirófano ante la percepción de olor a gas.

Durante la inspección se identificó que el proveedor autorizado de gas LP llevaba a cabo un procedimiento programado de cambio de válvula. Como medida preventiva se efectuó la evacuación ordenada, conforme a los protocolos de protección civil, en las áreas de Tococirugía, Quirófano, Patología y Cocina, además de la reubicación de pacientes a zonas contiguas.

Tras la verificación de las coordinaciones de Protección Civil municipal e institucional, se confirmó que las instalaciones eran seguras, por lo que se restablecieron los servicios y se permitió el reingreso de pacientes y personal a sus áreas".

Fuente: Tribuna del Yaqui