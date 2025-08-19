Autoridades detienen a 130 personas y aseguran armas, equipo táctico y drogas en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó este lunes que se logró la detención de 130 personas y el decomiso de material bélico, droga y vehículos, durante distintos operativos de seguridad implementados del 11 al 17 de agosto en los municipios de Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Bácum, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Bacerac, Puerto Peñasco, Guaymas, Empalme, Yécora, Huatabampo y San Miguel de Horcasitas.

En estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes, en estrecha coordinación ejecutaron 79 órdenes de aprehensión y 20 órdenes de cateo. Asimismo, se aseguraron 10 inmuebles, 25 armas cortas y 29 armas largas; 78 vehículos; 6 mil 15 cartuchos y 780 cargadores.

Además de 30 pipas con metanfetamina, un tractocamión, un autobús, diversos equipos de telecomunicación, electrónica, equipo táctico, cigarros electrónicos y armas punzocortantes. En materia de narcóticos, se confiscaron 16 mil 58 dosis de diferentes drogas: 3 mil 740 kilos de metanfetamina, 3 mil 160 kilos de marihuana, 511 dosis de cocaína y 113 dosis de fentanilo. Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.

Sumado a todo lo anterior, un hombre llamado Ricardo Antonio 'N' fue sentenciado a 25 años y 5 días de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos en contra de dos personas. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2023, en un domicilio ubicado en colonia Empalme, de Nogales.

Ese día, entre las 3:00 y 4:00 horas, el acusado disparó con un arma de fuego a la víctima Fernando Alberto 'N', causándole la muerte de manera instantánea al impactarle en la cabeza. Asimismo, disparó al otro afectado Jesús Enrique 'N', lesionándolo a la altura del pie. Tras los hechos, las acciones de investigación llevaron a la identificación del probable responsable, por lo cual un juez lanzó una orden de aprehensión en su contra.

Fuente: Tribuna y Mesa Estatal de Seguridad de Sonora