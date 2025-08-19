Balacera en fiesta patronal de San Miguel de Allende deja dos muertos y 17 heridos

Comparta este artículo

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La violencia sigue al alza en Guanajuato, una de las entidades más peligrosas del país, debido a su alto número de homicidios. Uno de los ataques más fuertes y recientes ocurrió la noche de este domingo 17 de agosto de 2025 en el municipio de San Miguel de Allende, donde un hombre armado irrumpió en una celebración patronal. El saldo de la balacera fue de dos hombres muertos y al menos 17 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el domingo 17 de agosto, minutos antes de la medianoche, en el atrio de la iglesia donde se desarrollaban las festividades en honor a la Virgen de San Juan de los Lagos, en la colonia Infonavit Malanquin. Se detalló que decenas de familias participaban en actividades religiosas y recreativas, entre ellas juegos tradicionales y espectáculos de pirotecnia, cuando la tranquilidad fue interrumpida por una ráfaga de disparos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Testigos señalaron que un hombre armado con un rifle disparó en repetidas ocasiones contra la multitud y luego huyó aprovechando la confusión que se generó entre los asistentes. La agresión provocó escenas de pánico y caos, pues muchas personas intentaron resguardarse en el interior de la iglesia, mientras otras auxiliaban a los heridos para trasladarlos de inmediato a hospitales.

Paramédicos de la Cruz Roja, del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SEETS) y personal de Protección Civil llegaron al sitio momentos después. Algunos lesionados fueron trasladados por sus familiares en vehículos particulares a clínicas privadas, mientras que los equipos de emergencia canalizaron a otros pacientes hacia hospitales públicos. Autoridades confirmaron que dos de los heridos permanecen en estado crítico.

El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, condenó enérgicamente los hechos en un mensaje difundido durante la madrugada; apuntó que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales y federales para dar con los responsables".

Condenan ataque armado en San Miguel de Allende durante celebración patronal. Foto: Twitter

En seguimiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) informaron que se abrieron carpetas de investigación y que ya se realizan operativos conjuntos para localizar a los presuntos responsables.

Fuente: Tribuna