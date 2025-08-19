Bomberos de Hermosillo rescatan a bebé 1 año que se quedó encerrado dentro de vehículo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una rápida y eficaz intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hermosillo permitió el rescate de un bebé de 1 año y 3 meses de edad que había quedado encerrado en un automóvil. El suceso tuvo lugar la tarde de este martes 19 de agosto en el bulevar Rosales y la calle Serna. El incidente se originó cuando la madre del menor bajó del vehículo para recoger a su otro hijo en una guardería.

En un descuido, las llaves quedaron dentro de la unidad, cuyas puertas se bloquearon automáticamente con el pequeño en su interior. Al percatarse de la situación, la madre solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los elementos de Bomberos evaluaron la situación y procedieron a realizar las maniobras necesarias para abrir el automóvil, un sedán de color blanco y modelo reciente.

En una operación que duró aproximadamente 10 minutos, lograron forzar el acceso por la puerta del conductor, liberando al bebé sin contratiempos. Afortunadamente, el vehículo había permanecido encendido y con el sistema de aire acondicionado activo, un detalle crucial que garantizó que el menor no estuviera expuesto a los riesgos de las altas temperaturas de la ciudad, como ya ha ocurrido en otros casos similares a este.

Tras el rescate, se confirmó que el niño se encontraba en perfecto estado de salud y no requirió atención médica. El oficial Hernán Graniel Duarte, de Bomberos de Hermosillo, confirmó que el operativo fue un éxito y aprovechó para recordar a la ciudadanía la importancia de nunca dejar a los niños solos dentro de un vehículo, priorizando que una segunda persona se quede con ellos para evitar situaciones de riesgo.

Este mismo día se informó que elementos de tránsito de Hermosillo rescataron a una bebé de 10 meses que estaba sufriendo convulsiones. Esto sucedió cerca de las 15:15 horas de ayer lunes 19 de agosto, en la colonia Villa de Seris. En este caso los policías actuaron rápidamente, proporcionando los primeros auxilios y posteriormente llevando a la menor a un hospital, donde recibió atención médica y pudo ser estabilizado.

