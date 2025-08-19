Cefereso 11 de Hermosillo: ¿Qué narcos han ingresado? Así viviría Julio César Chávez Jr.

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El reciente ingreso de Julio César Chávez Jr. al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 en Hermosillo, Sonora, ha puesto a la cárcel de máxima seguridad en el ojo del escrutinio público, pues se ha recordado que por este penal han pasado varios narcos mexicanos de alto nivel de peligrosidad; aquí te contamos de quiénes se tratan y cómo viviría el boxeador mexicano.

Julio César Chávez Jr. ingresó este martes 19 de agosto de 2025 al penal en Hermosillo tras haber sido deportado de Estados Unidos después de que se le vinculara al Cártel de Sinaloa y se le señalara de tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. El Hijo de la Leyenda está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que de momento permanecerá en el Cefereso No. 11 de la capital de Sonora.

¿Qué otros narcos han estado en el Cefereso 11 de Hermosillo?

Este penal fue puesto en marcha en el 2012 durante el sexenio del panista Felipe Calderón; ha sido el 'hogar' de varios narcotraficantes de alto nivel de peligrosidad, como por ejemplo:

Miguel Ángel Treviño Morales, alias 'Z-40'

Medios nacionales reportaron que estuvo durante un tiempo en el penal, como parte de los movimientos estratégicos de las autoridades. El 'Z-40' fue durante mucho tiempo uno de los capos más buscados en México. El pasado 27 de febrero fue extraditado a los Estados Unidos, junto con 28 criminales más.

Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito'

El hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', también pasó por el Cefereso No. 11, también como parte de los movimientos estratégicos de las autoridades federales. Aunque no se sabe realmente cuánto tiempo estuvo, el hecho sí fue reportado por varios medios a nivel nacional, esto tras una reorganización en varias cárceles mexicanas.

¿Cómo es el Cefereso 11 de Hermosillo?

Esta es una cárcel de alta seguridad donde se tienen escáneres especiales, detectores de droga, cámaras de vigilancia de último nivel, lectores biométricos y módulos de observación especial. Por lo que la estancia de Julio César Chávez Jr. estará bastante vigilada; de momento no se sabe si el Hijo de la Leyenda será llevado a otro penal de máxima seguridad.

