Con un arma blanca en su poder, otro menor de 16 años terminó detenido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Desde hace un tiempo, los actos delictivos en Hermosillo, Sonora, han llegado al grado de que ahora menores de edad son detenidos con cuchillos, navajas y hasta machetes. De hecho, el mes pasado se dio a conocer que en lo que va del año se habían asegurado a 25 jóvenes en un sector bastante popular de la ciudad, el Cerro de la Campana, donde solían cometer robos con violencia.

De acuerdo con medios locales, el director general de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Samuel Muñoz Vargas, explicó en su momento que no había registros oficiales de que estos adolescentes formaran parte de algún grupo criminal o que en realidad estuvieran coludidos, pues se cree que no tienen ningún tipo de vínculo entre sí.

Asimismo, hace un par de días a César Ángel, de 22 años, se le aseguró un cuchillo de 23 centímetros con el que amenazó a sus propios padres en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Natura. Se desconoce si estaba bajo los influjos de alguna sustancia ilícita. La denunciante fue su hermana de 25 años y, tras el aviso, acudieron a la escena policías municipales quienes lo trasladaron al Ministerio Público.

El adolescente traía un cuchillo de 23 centímetros

Este lunes se capturó a un menor con un arma blanca

Un adolescente de 16 años fue detenido alrededor de las 23:08 horas mientras transitaba por las calles Mesa del Seri, entre Reforma y Monteverde, en la colonia Jacinto López. Entre sus pertenencias se le encontró un cuchillo con punta y filo de aproximadamente 23 centímetros de longitud. En caso de que surja más información, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna