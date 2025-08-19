Dejaron morir a su bebé y lo arrojaron a baldío de Hermosillo; pasarán 30 años en prisión

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una pareja, identificada como Thamara Alejandra 'N' y Francisco Javier 'N', recibió una sentenciada a 30 años de prisión, tras ser declarados culpables del delito de homicidio infantil. La condena, dictada por la Unidad de Litigación Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), concluye el proceso judicial por la muerte de su hijo recién nacido ocurrida en el año 2021, en Hermosillo.

De acuerdo con la información oficial, el tribunal determinó que la pareja incurrió en una omisión de cuidados indispensables para el neonato. Los hechos que llevaron al deceso del bebé ocurrieron entre el 21 y 22 de septiembre de 2021, inmediatamente después de su nacimiento. La Fiscalía estatal logró acreditar durante el juicio que la falta de atención y auxilio por parte de los padres fue la causa directa de la muerte del infante.

El caso se originó el 24 de septiembre de ese mismo año, a raíz del hallazgo del cuerpo del menor. Los restos fueron localizados en el interior de una bolsa plástica abandonada en un camino de terracería de la colonia Tierra y Libertad, al norte de la capital sonorense. En reporte policial, los agentes detallaron que acudieron a las calles Pueblo Nuevo, entre Solidaridad y José María Escriva, donde se localizó el cuerpo del bebé.

Fue el aviso de una persona que cruzaba por el lote baldío a un costado de la entrada de la colonia Pueblitos, entre las 8:00 y 9:00 horas, de ese viernes lo que alertó a las corporaciones de seguridad que acudieron al lugar. A partir de este descubrimiento, las autoridades ministeriales iniciaron las indagatorias correspondientes, las cuales permitieron establecer la identidad del menor y, posteriormente, la de sus padres.

Una vez identificados, se iniciaron las acciones penales contra Thamara Alejandra 'N' y Francisco Javier 'N', quienes fueron capturados poco después. El proceso judicial culminó con el fallo condenatorio de 30 años de cárcel que establece su responsabilidad directa en el delito de homicidio infantil. Ambos condenados ya se encuentran cumpliendo la pena impuesta en el Centro de Reinserción Social de Hermosillo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora