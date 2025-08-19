Detenido Luis Enrique por tocar de forma indebida a una joven de 19 años en Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de la Policía de Monterrey ejecutaron la detención de un hombre identificado como Luis Enrique 'N', de 30 años de edad y originario del estado de Veracruz, acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una joven 19 años, cuando ambos viajaban a bordo de un autobús en la zona centro de la capital del estado de Nuevo León. El detenido quedó a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal, con base en las indagatorias complementarias

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, el incidente tuvo lugar en la Central de Autobuses que se ubica en la intersección de las calles Cristóbal Colón y Julián Villagrán, en la ciudad de Monterrey. Un informe policiaco indicó que oficiales municipales hacían recorridos de prevención y vigilancia en la terminal, cuando la víctima los interceptó y denunció que el sujeto la había tocado indebidamente en su zona íntima durante su viaje.

La víctima explicó que abordó un autobús de la empresa Futura, número económico 9030, procedente de Poza Rica, Veracruz, con destino a Monterrey", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este caso de abuso sexual.

Según el testimonio de la joven, el individuo iba sentado a su lado y de un momento a otro comenzó a tocarla antes de llegar a la Central de Autobuses. Asustada por la situación, la afectada le comentó al chofer lo que había pasado y este detuvo la unidad al llegar a los andenes, permitiéndole que buscara el apoyo de algún elemento policiaco que se encontrara en el sitio. Una vez enterados del caso, los uniformados arrestaron al presunto agresor.

Posteriormente, los agentes trasladaron a Luis Enrique 'N' hacia las instalaciones de la Policía de Monterrey, en donde fue presentado ante el Ministerio Público. El supuesto abusador quedará resguardado hasta que se cumplan con las investigaciones correspondientes del hecho y saber qué es lo que pasará con su futuro. Autoridades locales reiteraron su compromiso con la protección de las y los ciudadanos, especialmente en espacios públicos.

Fuente: Tribuna