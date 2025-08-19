Elementos de tránsito salvan la vida de bebé de 10 meses en Hermosillo; tenía convulsiones

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Elementos de tránsito se vistieron de héroes al rescatar a una bebé de 10 meses que estaba sufriendo convulsiones; esto sucedió en la colonia Villa de Seris en la ciudad de Hermosillo. En este caso los policías actuaron rápidamente, proporcionando los primeros auxilios y posteriormente llevando a la menor a un hospital de la región. Aquí te compartimos detalles de los hechos.

Los hechos sucedieron a las 15:15 horas de ayer lunes 19 de agosto de 2025 en la capital de Sonora, cuando una bebé de 10 meses se encontraba sufriendo convulsiones en la colonia Villa de Seris, en el cruce de los bulevares Solidaridad y Vildósola. La menor presentaba fiebre en exceso y estaba presentando ataques a causa de ello. Por esto se dio aviso a las autoridades.

Al sitio llegó la patrulla eléctrica E-380 con los agentes de tránsito Lina Fernanda Hernández Palacios y Miguel Alberto Torres Ávila, que tras ver las condiciones de la menor actuaron con rapidez y le dieron los primeros auxilios para después llevarla al Seguro Social, para su atención médica. Sobre el estado de salud de la menor no se dieron más detalles.

La bebé fue rescatada

Las autoridades recomiendan que, si estás en una situación donde una persona se encuentra sufriendo una convulsión, es elemental mantener la calma y actuar con rapidez, primero protegiendo a quien está sufriendo la convulsión y luego llamando a emergencias para atender la emergencia.

Salvan a niña de 10 años

Por otra parte, también ayer lunes 19 de agosto de 2025, los oficiales de policía apoyaron a una niña de 10 años que no podía respirar. Los hechos sucedieron a eso de las 15:15 horas en los bulevares Quiroga y Progreso cuando el elemento Ricardo León Nieto fue alertado de la menor que no podía respirar y este de inmediato la apoyó. La niña fue llevada a un hospital de la zona donde se le dio atención médica; aunque no se sabe cuál es el estado de salud a detalle, se sabe que, por la oportuna ayuda, está bien. Cabe señalar que la Policía Municipal se ha distinguido por su servicio a la comunidad, brindando un trato humano a los ciudadanos y actuando en apoyo a situaciones que, aunque no sean de su competencia directa, son capaces de responder.

Fuente: Tribuna del Yaqui