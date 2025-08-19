Envuelto en una cobija, abandonan cadáver de un hombre al norponiente de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 19 de agosto se reportó la presencia de un cuerpo sin vida envuelto en una cobija en el parque del sector Portalegre, ubicado al norponiente de Culiacán. Los primeros informes indican que se trata del cadáver de una persona de sexo masculino, el cual fue abandonado al costado de un parque del sector. La alerta movilizó a las diferentes corporaciones policiales para atender la situación.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue encontraba con huaraches de vaqueta y encobijado, por lo que resultó complicado confirmar sus rasgos particulares. Alrededor de las 15:00 horas de este martes, las líneas de emergencias del 911 recibieron una denuncia sobre la presencia de un cadáver encobijado sobre la avenida Norma Corona y la calle Paseo Portalegre.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) acudieron al sitio y constataron el hallazgo del cuerpo, por lo que rápidamente procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Dirección General de Investigación Pericial hizo acto de presencia y realizó los trabajos de campo en el sitio para recabar toda evidencia.

Agentes de la Policía de Investigación se encargaron de las primeras indagatorias sobre este nuevo hecho violento registrado en la capital de Sinaloa. Finalmente, una vez cumplidos los trabajos en el área, la autoridad competente ordenó el levantamiento y el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lugar en el que se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público.

Lunes violento en Sinaloa

Con respecto a los hechos delictivos transcurridos durante el lunes 18 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. Los hallazgos de los asesinados se suscitaron en diferentes puntos como la sindicatura de Aguaruto, la colonia Los Huizaches de Culiacán, dos en Navolato y otro más en La Cruz, perteneciente al municipio de Elota.

Fuente: Tribuna del Yaqui